В Челябинской области нашли один из самых редких в мире грибов

Фото: нацпарк "Таганай"
В национальном парке «Таганай» в Челябинской области обнаружили гриб, входящий, по подсчетам микологов, в десятку самых редких в мире. Это решетник азиатский.
Как рассказали в пресс-службе нацпарка, собирать грибы с приметными красными шляпками и лимонно-желтым нутром запрещено: редкий вид занесен в региональную Красную книгу. Прежде такие грибы встречались только на территории Ильменского заповедника, да и то нечасто.
Впрочем, нарушивших запрет грибников решетник вряд ли порадовал бы: он не ядовит но и приятным вкусом похвастаться не может. Небольшие грибы сладковатые, а вырастая, они приобретают горький привкус.
Решетник — не первый необычный гриб, найденный в этом сезоне в Челябинской области. В конце весны в лесах региона расплодился ведьмачий мозг — жуткий с виду черный и студенистый гриб.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru