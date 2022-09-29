В Челябинской области нашли один из самых редких в мире грибов

Фото: нацпарк "Таганай"

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области обнаружили гриб, входящий, по подсчетам микологов, в десятку самых редких в мире. Это решетник азиатский.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, собирать грибы с приметными красными шляпками и лимонно-желтым нутром запрещено: редкий вид занесен в региональную Красную книгу. Прежде такие грибы встречались только на территории Ильменского заповедника, да и то нечасто.

Впрочем, нарушивших запрет грибников решетник вряд ли порадовал бы: он не ядовит но и приятным вкусом похвастаться не может. Небольшие грибы сладковатые, а вырастая, они приобретают горький привкус.

Решетник — не первый необычный гриб, найденный в этом сезоне в Челябинской области. В конце весны в лесах региона расплодился ведьмачий мозг — жуткий с виду черный и студенистый гриб.

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