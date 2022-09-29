В Челябинске на несколько дней прекратится движение трамваев по улице Рождественского

Трамваи возобновят движение 3 октября
Фото: Кирилл САДЫКОВ
С вечера 30 сентября в Челябинске ограничат движение на улице Рождественского. Об этом сообщили в городской администрации. Речь идет об участке дороги «Меридиан» до Копейского шоссе.
На этом участке перекроют движение
С 21:00 здесь полностью прекратится движение трамваев, и возобновится оно лишь 3 октября в 6:00. При этом троллейбусы продолжат ходить с 5:00 до 22:00. Автомобилистов тоже ждут ограничения – для движения останутся открытыми только крайние правые полосы в обоих направлениях.
Такие меры приняты в связи с ремонтом трамвайных путей.
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