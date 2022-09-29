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Общество29 сентября 2022 16:13

Мэрия Челябинска потратит почти 200 млн рублей на украшение Кировки к Новому году

Администрация объявила о поисках подрядчика
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Так будет выглядеть световой потолок Фото: госзакупки

Так будет выглядеть световой потолок Фото: госзакупки

Мэрия Челябинска потратит почти 200 млн рублей на украшение Кировки к Новому году. Администрация уже занимается поиском подрядчиков — аукционы появились на сайте госзакупок.

Первый лот — контракт стоимостью 124 млн рублей. Эти деньги будут потрачены на создание так называемого «Светового потолка». Челябинцы уже видели подобное в прошлом году. По сути, это гирлянда с большими светящимися шарами, которая будет тянуться через всю Кировку.

Еще один контракт на 69,7 млн рублей получит компания, которая займется подсветкой уже существующих объектов на Кировке. В их число входит арка, нулевая верста, карета и другие. Все это украсят гирляндами, чтобы создать объемные композиции.

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