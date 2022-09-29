Полиция Миасса накрыла притон в квартире 61-летнего мужчины

Мужчине грозит срок за организацию притона Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Миассе Челябинской области полицейские накрыли притон в квартире 61-летнего мужчины. Он периодически предоставлял свое жилище для наркоманов, которые развлекались там вовсю. Дома у мужчины нашли предметы для употребления запрещенных веществ. Сам хозяин не скрывает, что тоже грешит этим делом.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов», — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Теперь мужчине за организацию его наркоманского «коворкинга» грозит лишение свободы. Он может уехать за решетку на четыре года. А пока житель Миасса находится под подпиской о невыезде.

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