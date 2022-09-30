Алексей Текслер предложил челябинским туристам сдать спальные мешки для мобилизованных

"Спальники мы тоже закупаем и будем это делать дальше. Но в свободной продаже их практически нет", - рассказал губернатор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил жителей региона поделиться спальными мешками и ковриками с мобилизованными. По словам Алексея Текслера, у правительства региона возникли проблемы с закупкой этого типа товаров: в свободной продаже спальников сейчас почти нет.

— У нас туристический регион, многие путешествуют, ходят в походы. Предлагаю помочь нашим призванным ребятам. Передать, у кого есть такая возможность, свои спальные мешки и туристические коврики, — обратился губернатор к южноуральцам. Алексей Текслер уточнил, что просит делиться туристическим снаряжением, которое пригодно для использования при минусовых температурах воздуха.

— Свой спальник и коврик я уже передал, — сообщил глава региона.

Как пояснил Алексей Текслер, туристические коврики и спальные мешки готовы собирать в офисах партии «Единая Россия» и общественных приемных губернатора. В Челябинске спальники ждут в региональном исполкоме «Единой России» на улице Свободы, 153.

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