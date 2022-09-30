Не запутайтесь в поворотах: в центре Челябинска изменили алгоритм проезда по крупному перекрестку

Поворачивать теперь можно только с крайних полос
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинске изменили схему движения на перекрестке улицы Карла Либкнехта и Свердловского проспекта. На пересечении улиц больше нет отдельной фазы левого поворота.
К 30 сентября на участке установили новые дорожные знаки, ориентироваться можно на них и на сигналы светофора, с которого убрали лишние стрелки. Теперь со всех полос Свердловского проспекта можно ехать прямо. Поворот или разворот разрешено выполнять только с крайних полос.
Схема: КДХ Челябинска
Как пояснили в челябинском Комитете дородного хозяйства, правила проезда решили изменить после обращений водителей и изучения трафика на участке. С помощью новой схемы движения рассчитывают уменьшить пробки на участке Свердловского проспекта между улицами Воровского и Сони Кривой.
— Специалисты продолжат мониторинг пропускной способности перекрестка и, при необходимости, проведут дополнительную корректировку режима работы светофорного объекта, — пообещали в КДХ.
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