Не запутайтесь в поворотах: в центре Челябинска изменили алгоритм проезда по крупному перекрестку

Поворачивать теперь можно только с крайних полос Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске изменили схему движения на перекрестке улицы Карла Либкнехта и Свердловского проспекта. На пересечении улиц больше нет отдельной фазы левого поворота.

К 30 сентября на участке установили новые дорожные знаки, ориентироваться можно на них и на сигналы светофора, с которого убрали лишние стрелки. Теперь со всех полос Свердловского проспекта можно ехать прямо. Поворот или разворот разрешено выполнять только с крайних полос.

Схема: КДХ Челябинска

Как пояснили в челябинском Комитете дородного хозяйства, правила проезда решили изменить после обращений водителей и изучения трафика на участке. С помощью новой схемы движения рассчитывают уменьшить пробки на участке Свердловского проспекта между улицами Воровского и Сони Кривой.

— Специалисты продолжат мониторинг пропускной способности перекрестка и, при необходимости, проведут дополнительную корректировку режима работы светофорного объекта, — пообещали в КДХ.

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