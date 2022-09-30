Сначала снег и гололед, а потом +17: в Челябинской области прогнозируют резкую смену погоды

После зимнего холода в регион вернется тепло Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителей Челябинской области предупреждают о колебаниях погоды в первые дни октября. Сначала в регионе похолодает до -8 и будет идти снег, а потом температура воздуха поднимется до +17 градусов.

В ночь на 1 октября в Челябинской области возможны дождь и снег. В южных районах региона снег может налипнуть на провода, а на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха в низинах опустится до –8 градусов.

Днем 1 октября воздух прогреется максимум до +3, +8, по-прежнему возможны снег и дождь.

Зато в воскресенье 2 октября существенных осадков не обещают, только переменную облачность. Ночью будет +2, +3, а днем +8, +13.

В понедельник 3 октября в Челябинскую область придет потепление. В ночное время прогнозируют 0, +5, а днем воздух разогреется до +12, +17 градусов. Правда, при этом местами могут пройти небольшие дожди.

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