Строительство инклюзивного сквера в Челябинске завершат в следующем году

Фото: администрация Челябинска

На улице Труда в Челябинске полным ходом идет строительство инклюзивного сквера. Однако полноценное открытие состоится только в следующем году. Об этом сообщил на пресс-конференции в КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

В этом году сделают покрытие, озеленение, освещение, часть малых архитектурных форм (МАФов) — скамейки, лавочки, столики, перголы, а также установят общественный туалет.

— Но сложные МАФы — инклюзивные — они не серийного, а индивидуального производства. На изготовление уйдет 90 дней, получим в феврале. В принципе и зимой можно монтировать: сделать с определенными присадками. Опыт такой есть.

Как сообщала ранее «Комсомолка», в первую очередь сквер будет ориентирован на детей с ограниченными возможностями. Для них создадут подходящие условия для игр и отдыха на свежем воздухе. Сколько денег на его потратили, — читайте в нашем материале. Подробнее можно ознакомиться с проектом по ссылке.

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