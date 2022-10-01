В Челябинской области трое детей сбежали из медучреждения

На детей обратили внимание неравнодушные прохожие.

В Челябинской области из одного из медучреждений Копейска сбежали трое детей. Персонал потерял двух братьев шести и девяти лет и их 12-летнюю сестру. В сильный холод беглецы отправились гулять в одних пижамах.

К счастью, легко одетые дети, без взрослых, привлекли внимание прохожих, которые обратились в полицию. На место отправили сотрудников патрульно-постовой службы. Замерзших детей нашли около магазина.

- Сотрудники отдали детям свою верхнюю одежду, чтобы согреть их, посадили в теплый служебный автомобиль и доставили в отдел, - сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Ребятню напоили горячим чаем и начали расспрашивать. Оказалось, что в медучреждении им стало скучно, поэтому они решили прогуляться.

С детьми провели профилактическую беседу и доставили снова в медучреждение, под присмотр взрослых.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали очевидцем ЧП, аварии или просто заметили что-то необычное?

Присылайте сообщения на наш Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Подписывайтесь ВКонтакте, Одноклассниках.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru