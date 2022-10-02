Шестая волна коронавируса в Челябинской области пошла на спад

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области наметилась положительная динамика по количеству заболевших коронавирусом. Как сообщает региональный минздрав, за сутки зарегистрировано 947 новых случаев covid-19. Это на 57 человек меньше, чем днем ранее.

Количество заболевших школьников также сокращается. За 1 октября подтверждено 35 диагнозов. В то время как еще двумя неделям ранее число заболевших доходило до 100 человек в сутки.

А вот статистика смертности держится на одном уровне — с диагнозом «коронавирус» погибают за день 3 человека.

Выздоровели более 1,5 тысячи человек. Всего на сегодня в регионе 12 тысяч 462 человека болеют covid-19. В день делается почти 9 тысяч ПЦР-тестов.

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