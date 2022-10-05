Золушку спрячут в ящик: в Челябинске начнут консервировать песочные скульптуры

Фото: управление культуры Челябинска

В Челябинске закончился фестиваль песочных скульптур. Теперь фигуры из песка собираются законсервировать на зиму.

Фестиваль проходил все лето в Горсаду имени Пушкина. На площадке построили фигуры дракона, Хозяйки Медной горы, Золушки, Бременских музыкантов и других сказочных героев. Для их сооружения с Кременкульского карьера привезли 800 тонн песка. Скульптуры покрыли специальным составом для защиты от летнего ветра и дождя. Но спасти персонажей сказок от зимней челябинской погоды никакой состав не поможет. Поэтому каждую скульптуру решили поместить в подобие термоса. Как рассказали в городском управлении культуры, аналогичной технологией пользуются в Европе.

— Мы построим деревянные каркасы, обтянем их армированной пленкой и закрепим брусками. Конструкция должна быть такой, чтобы между скульптурой и внешней средой оставалась воздушная прослойка, – объяснил арт-директор фестиваля Иван Савенков.

Воздух внутри коробов должен защитить песочные фигуры от пересыхания и промерзания. Впрочем, консервирование скульптур — эксперимент. Поможет ли оно сохранить Золушку и Конька-горбунка, станет ясно только с возвращением теплой погоды, когда защищающие фигуры ящики уберут. Организаторы фестиваля надеются, что весной скульптуры отреставрируют, и работа необычной выставки в Горсаду возобновится.

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