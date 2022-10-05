Мобилизованным рабочим ММК пообещали выплатить по 100 тысяч рублей

Деньги обещают не только рабочим, но и их детям Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Магнитогорский металлургический комбинат собирается выплатить каждому своему мобилизованному сотруднику по 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «ММК».

На комбинате также планируют выплачивать пособия несовершеннолетним детям мобилизованных. Ежемесячно на каждого ребенка будут выдавать сумму, равную минимальному размеру оплаты труда (в Челябинской области сейчас МРОТ составляет 17 570 рублей). Пособия намерены выплачивать в течение периода мобилизации работника. Вдобавок детям выдадут бесплатные путевки в загородные лагеря во время зимних и летних каникул.

— По возвращении с военной службы каждому работнику будет предоставлена возможность бесплатного реабилитационно-восстановительного лечения в санаториях ММК, — обещают на предприятии.

Вернувшимся мобилизованным также однократно выдадут пособие в размере средней зарплаты на комбинате и предоставят дополнительный отпуск.

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