В Челябинской области закрыли более 200 фиктивных производств мяса и молока

Производство было только на бумаге Фото: Денис КОРАБЛЕВ

С начала этого года Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям выявило 431 предприятие-фантом. 233 — в нашем регионе. Все они производили и распространяли мясо, масло, молоко, колбасные и мясные изделия. Но только по документам.

На деле их использовали как ширму недобросовестные дельцы для реализации различной продукции, происхождение, качество и безопасность которой оставалось под вопросом. По такой схеме фиктивные организации распространяли продукцию по детским садам, школам и другим учреждениям, создавая угрозу здоровью граждан. Только в Магнитогорске два предприятия-фантома продавали масло и сыр в 17 детских дошкольных учреждений Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в мае 2022 года, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Нарушителей выявили в ходе специального мониторинга с помощью автоматизированной системы «Меркурий» и модулей искусственного интеллекта. При этом Челябинская и Курганская области заняли первое место в стране по числу таких фейковых организаций. Теперь их вывели на чистую воду, заверили в пресс-службе надзорного ведомства.

— Все выявленные фантомы с целью пресечения незаконного оборота сырья животного происхождения Управлением Россельхознадзора были исключены из Реестра ФГИС «Цербер» с потерей права оформления ветеринарных сопроводительных документов и перемещения продукции.

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