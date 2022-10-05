Ревизоры пришли с проверкой в министерство образования Челябинской области

Проверку организуют в региональном министерстве и образовательных организациях
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку в региональном министерстве образования и подведомственных ему организациях. Аудиторов интересует использование бюджетных денег, выделенных на развитие профессионального образования.
Во время ревизии оценят расходы по региональному проекту «Молодые профессионалы», траты на улучшение материальной и учебной баз колледжей и техникумов. Кроме того, проверят финансирование многофункциональных центров прикладных квалификаций, расходы на демонстрационные экзамены и оснащение мастерских.
Как пояснили в пресс-службе КСП, проверка плановая, ее организуют по заранее составленному графику.
Ранее ревизоры начали инспекцию в администрации Каслинского района. Там их интересовали зарплаты бюджетников.
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