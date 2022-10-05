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Общество5 октября 2022 9:52

Ревизоры пришли с проверкой в министерство образования Челябинской области

Они выяснят, как тратили деньги на колледжи и техникумы
Елена КОЛЧИНА
Проверку организуют в региональном министерстве и образовательных организациях

Проверку организуют в региональном министерстве и образовательных организациях

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку в региональном министерстве образования и подведомственных ему организациях. Аудиторов интересует использование бюджетных денег, выделенных на развитие профессионального образования.

Во время ревизии оценят расходы по региональному проекту «Молодые профессионалы», траты на улучшение материальной и учебной баз колледжей и техникумов. Кроме того, проверят финансирование многофункциональных центров прикладных квалификаций, расходы на демонстрационные экзамены и оснащение мастерских.

Как пояснили в пресс-службе КСП, проверка плановая, ее организуют по заранее составленному графику.

Ранее ревизоры начали инспекцию в администрации Каслинского района. Там их интересовали зарплаты бюджетников.

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