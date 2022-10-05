В Челябинской области на 68% вырос спрос на вакансии в оборонной сфере

В сентябре работников стали искать на 8% чаще Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области в сентябре на 68% выросло количество откликов на вакансии в сфере оборонноо производства. Об этом сообщает исследовательский центр Зарплаты.ру.

Примечательно, что у соискателей наиболее востребованы позиции, не связанные с непосредственным изготовлением продукции. Чаще всего южноуральцы пытаются устроиться на работу специалистами службы снабжения и службы подбора персонала, делопроизводителями, кладовщиками и водителями грузовиков. Впрочем, много откликов также на вакансии кузнецов-штамповщиков и контролеров ОТК,

Одновременно спрос среди работодателей в оборонном производстве на работников увеличился на 48%.

В целом востребованность работников в Челябинской области в сентябре выросла на 8% по сравнению с августом. На 12% чаще работодатели стали подыскивать воспитателей. На 20% увеличился спрос на директоров магазинов и инженеров-конструкторов. А операторов колл-центров пытались нанять на 23% чаще, чем в прошлом месяце.

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