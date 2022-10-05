Вероника Мушкарина преподает английский язык в академическом лицее № 95

Учитель английского языка из Челябинска стала советником министра просвещения РФ. Вероника Мушкарина работает педагогом в академическом лицее № 95, и в этом году она вошла в пятерку призеров конкурса «Учитель года». Такое достижение и дало ей право стать советником.

— Призеры конкурса станут советниками министра просвещения РФ Сергея Кравцова на общественных началах. Они смогут предложить министру свои инициативы для реализации государственной образовательной политики, — рассказала заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил Веронику Мушкарину и подчеркнул, что регион гордится ее успехами. Сегодня, 5 октября, прошла церемония награждения победителей, на которой стало известно, что первое место в конкурсе забрал преподаватель истории из Орехово-Зуево Дмитрий Лутовинов. Ему традиционно вручили главный приз – большого хрустального пеликана.

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