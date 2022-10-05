Микрорайон L-Town в Челябинске исключили из проекта межуниверситетского кампуса

Кампус объединит научные потенциалы ЮУрГУ и ЧелГУ. Фото: проект кампуса.

В правительстве Челябинской области презентовали обновленный проект межуниверситетского кампуса. Он должен быть полностью построен к 2030 году. Перовые разговоры пошли еще в 2021 году. В изначальном проекте были обозначены две площадки: Челябинский госуниверситет и микрорайон L-Town, где должен был появиться инновационный научно-технический центр.

Однако в новом проекте межуниверситетского кампуса указана только территория ЧелГУ. На площади в 114 тысяч квадратных метров вокруг главного корпуса запланированы гостиничный комплекс на 3400 мест, учебно-научный комплекс, включая технопарк, коворкинг, многофункциональный комплекс и модульные конференц-залы.

В изначальном проекте обозначены территории микрорайона L-Town. Фото: проект кампуса.

В последнем проекте значится только территория ЧелГУ. Фото: проект кампуса.

Изменилась и стоимость проекта. Если в августе 2021 года называлась сумма в 9,3 млрд. рублей. То сейчас финансирование составит в 16,75 млрд рублей. Причину назвал заместитель министра образования региона Виталий Литке.

— Стоимость проекта с учетом удорожания оценивается в 16,7 млрд рублей, — отметил замминистра. — Большая часть средств покрывается за счет капитального гранта и федерального бюджета.

Как рассказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, сейчас идет подготовка к строительству, а к концу года уже начнут рыть котлован.

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