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Происшествия6 октября 2022 5:12

Упал с высоты 6 метров: в Челябинской области водитель сорвался в карьер и разбился насмерть

В Челябинской области водитель сорвался в карьер и разбился насмерть
Ильдар САУДАБАЕВ
Водитель от полученных травм скончался на месте. Фото: ПСС Челябинской области

Водитель от полученных травм скончался на месте. Фото: ПСС Челябинской области

Этой ночью рядом с селом Еленинка Карталинского района водитель Renault Duster не заметил запрещающего знака и съехал с дороги на обрыв карьера. Автомобиль сорвался вниз с высоты шести метров и упал на крышу. Машину зажало каменными глыбами. Водитель скончался на месте. По фото с места ДТП видно: крышу полностью смяло, разбились все стекла.

Ковшом экскаватора перевернули автомобиль на колеса. Затем спасатели отключили аккумулятор, чтобы машина не загорелась, и вытащили тело.

— Погибшего жителя Башкирии на спинальном щите подняли с глубины карьера и передали сотрудникам следственного управления, — сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Погибшим оказался житель Башкирии. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

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