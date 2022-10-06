В Челябинской области уже неделю снижается заболеваемость коронавирусом

Коронавирусом сейчас болеют 9,7 тыс. южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 713 новых случаев коронавируса — на 98 меньше, чем накануне. Среди новых инфицированных 29 школьников. После периода стремительного роста, с минувшего четверга заболеваемость в регионе стала снижаться.

По данным регионального министерства здравоохранения к 6 октября, от Covid-19 продолжают лечиться 9 739 жителей Челябинской области. За последние сутки 4 пациента умерли от коронавируса.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 381 679 южноуральцев.

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