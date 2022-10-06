«Не заметить невозможно»: в Челябинской области выросли ярко-фиолетовые грибы

Фото: нацпарк "Зигальга"

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области созрел осенний урожай. С возвращением в октябре теплой погоды появились необычного вида грибы.

— Рядовка фиолетовая плодоносит с начала сентября и до самых морозов. Растет она чаще группами, и с учетом необычной окраски не заметить этот гриб невозможно, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Молодые грибы ярко-фиолетовые. Постепенно они светлеют, но все равно сохраняют необычный облик, становясь бледно-лиловыми. Специфическая окраска обеспечила рядовке альтернативные названия: «синюха», «синеножка» и даже нежное «синичка».

Фиолетовые грибы съедобны, но перед употреблением в пищу их нужно хорошенько отварить — не менее 10-15 минут. А если рядовку сушить, то варить из нее грибной суп можно лишь спустя три месяца. Зато после длительной готовки, как говорят ценители, у рядовки довольно приятный вкус, а запах гриба начинает напоминать анис.

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