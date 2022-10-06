Челябинский боец «Ангел» Юрий Гагарин получил звание полковника

Боец уехал на Донбасс еще в марте. Фото: Егор ИВЛЕВ

Предпринимателя из Челябинска и участника СВО Юрия Гагарина повысили до звания полковника. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Олег Голиков на программе «Большая редакция»:

— Я был в Донецке на референдуме. У нас там есть наш человек, наш земляк Юра Гагарин, позывной «Ангел». Его батальон как раз около Ясиноватой. Он получил полковника.

На встречах с Гагариным Голиков обсуждал готовность батальона к боевым действиям. На память «Ангел» подарил депутату нашивку морской пехоты.

«Ангел» служил в морской пехоте в мотострелковом подразделении. Потом работал в Челябинске на ЧЭМК,стал бизнесменом. В 2019 году сын Юрия погиб в Сирии. Поэтому он без сомнений отправился на Донбасс. Там он находится с марта. За это время спас более 300 детей, за что был представлен к Ордену Мужества и к званию почетного гражданина города Ново-Азовка ДНР. А сейчас помогает доставлять гуманитарную помощь и освобождать территории.

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