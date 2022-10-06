В Челябинске на 10 дней ограничат движение по проспекту Победы

Проспект временно сузят на одну полосу
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске ограничат движение по Проспекту Победы. Часть дороги перекроют с 7 октября.
Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, ограничения вводят из-за ремонта посадочных площадок в районе перекрестка проспекта Победы и улицы Косарева. На участке будет закрыта левая полоса при движении в сторону северо-запада. Кроме того, перекроют левый поворот на улицу Косарева.
Схема: КДХ Челябинска
Закончить ремонтные работы и восстановить движение обещают 17 октября.
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