«Но такое право у них есть»: в Челябинской области пока нет иностранцев, записавшихся в добровольцы на спецоперацию

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Иностранные граждане могут отправиться на спецоперацию в качестве добровольцев. В Челябинской области таких пока не заявилось. Об этом рассказал на пресс-конференции военный комиссар региона Андрей Максуров.

— Но такое право у них есть, — напомнил Андрей Максуров.

Как сообщали наши коллеги KP.ru, Совет Федерации одобрил принятый Госдумой 20 сентября законопроект об упрощенном предоставлении гражданства Российской Федерации для иностранцев, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ и других воинских формированиях России на срок не менее 1 года.

Таким образом, теперь иностранные граждане фактически вправе на законных основаниях принять участие в специальной военной операции на Украине на стороне ВС РФ. Через год службы подданные других стран смогут стать гражданами России, минуя стадию получения вида на жительство.

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