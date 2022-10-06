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Общество6 октября 2022 11:37

Собрались за границу — явитесь в комиссариат: военком объяснил, нужна ли справка для поездок во время частичной мобилизации

Челябинские мужчины, которые собираются за границу, могут взять справку в военном комиссариате
Авторы (2):
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА
Юлия РЕУТОВА
Юлия РЕУТОВА
Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У челябинских мужчин, потенциально попадающих под частичную мобилизацию, возникает много вопросов по поездкам. Можно ли навестить родственников в соседнем регионе или даже съездить на дачу за город? Как быть тем, кто давно купил путевку за границу и боится, что его развернут прямо в аэропорту? Ведь повестку могли просто не донести.

— Если по России, никакие справки не нужны. Если за границу, то нужно явиться в комиссариат, его проверят — есть ли бронь, подходит или не подходит по возрасту. И выдадут справку строгой отчетности, — пояснил на брифинге военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

Также военком пояснил, как быть если прописан в одном городе, а живешь в другом. Человек может встать на воинский учет в том городе, где он учится или работает в настоящее время. Достаточно прийти в военный комиссариат и объяснить ситуацию. В противном случае это может повлечь ответственность.

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