Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У челябинских мужчин, потенциально попадающих под частичную мобилизацию, возникает много вопросов по поездкам. Можно ли навестить родственников в соседнем регионе или даже съездить на дачу за город? Как быть тем, кто давно купил путевку за границу и боится, что его развернут прямо в аэропорту? Ведь повестку могли просто не донести.

— Если по России, никакие справки не нужны. Если за границу, то нужно явиться в комиссариат, его проверят — есть ли бронь, подходит или не подходит по возрасту. И выдадут справку строгой отчетности, — пояснил на брифинге военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

Также военком пояснил, как быть если прописан в одном городе, а живешь в другом. Человек может встать на воинский учет в том городе, где он учится или работает в настоящее время. Достаточно прийти в военный комиссариат и объяснить ситуацию. В противном случае это может повлечь ответственность.

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