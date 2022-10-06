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Общество6 октября 2022 11:39

В Челябинской области устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем без прав

На требование остановиться водитель не реагировал
Ильдар САУДАБАЕВ
Нарушитель выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации

Нарушитель выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации

Фото: кадр с видео

Ночью на на 27 километре трассы Черноречье — Чесма — Бреды водитель отечественного автомобиля проигнорировал сигнал ДПС об остановке. Нарушитель продолжил движение, значительно ускорялся и выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации.

На последовавшие далее по громкоговорителю неоднократные требования прекратить движение водитель не реагировал. Тогда сотрудники Госавтоинспекции решили применить табельное оружие — после предупредительного в воздух, инспектор открыл огонь по задним колесам уходящей машины и пробил их. Нарушитель был вынужден остановиться.

— Задержанным оказался местный житель. Выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения и не имеет права управления транспортными средствами. В отношении него составлено четыре протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.8, 12.25, 12.37 и 19.3 КоАП РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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