В Челябинской области устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем без прав

Нарушитель выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации Фото: кадр с видео

Ночью на на 27 километре трассы Черноречье — Чесма — Бреды водитель отечественного автомобиля проигнорировал сигнал ДПС об остановке. Нарушитель продолжил движение, значительно ускорялся и выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации.

На последовавшие далее по громкоговорителю неоднократные требования прекратить движение водитель не реагировал. Тогда сотрудники Госавтоинспекции решили применить табельное оружие — после предупредительного в воздух, инспектор открыл огонь по задним колесам уходящей машины и пробил их. Нарушитель был вынужден остановиться.

— Задержанным оказался местный житель. Выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения и не имеет права управления транспортными средствами. В отношении него составлено четыре протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.8, 12.25, 12.37 и 19.3 КоАП РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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