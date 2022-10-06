В Челябинске 7 октября отключат светофоры на двух перекрестках

Светофоры отключат на двух перекрестках в Челябинске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Завтра, 7 октября, в Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках. Об этом сообщили в городской администрации. Речь идет о пересечении улиц Свободы и Труда – здесь светофоры выключат с 09:00 до окончания работ. А на перекрестке Каслинской и Островского они перестанут работать с 13:30.
Напомним, с завтрашнего дня также ограничат движение по проспекту Победы. Из-за ремонта трамвайных платформ там перекроют часть дороги.
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