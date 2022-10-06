Текслер объявил о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных в Челябинской области

Фото: Правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных. Уже с завтрашнего дня, 7 октября, южноуральцы начнут получать обещанные выплаты — по 20 тысяч рублей на одного ребенка. За этим необходимо обращаться в управления социальной защиты.

Кроме этого, власти предоставят бесплатные места в детские сады и профинансируют обучение и питание детей мобилизованных в колледже. Пожилые родители мобилизованных смогут получать бесплатные услуги в интернатах и центрах социального обслуживания. Семьи также могут обратиться за догазификацией домов, включая оплату подключения оборудования.

Текслер дал указание министерству социальных отношений, чтобы те оперативно организовали выплаты без лишней бюрократии.

— Муниципалитетам — отработать с каждой семьей. Я еще неделю назад дал поручение — максимальное внимание семьям мобилизованных, дойти до каждой семьи, — добавил Текслер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru