В Челябинской области выявили 667 случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки сделано 9 630 тестов на ковид Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области выявили еще 667 случаев заболевания коронавирусом (на 46 меньше, чем сутками ранее). Из них 24 школьника. Такие данные опубликовала пресс-служба Минздрава Челябинской области на утро пятницы, 7 октября. Всего с начала пандемии подтверждено 382 346 случаев заболевания.

364 804 пациента выздоровели и выписаны, за прошедшие сутки эту статистику пополнили 1456 человек. На лечении остаются 8 258 человек.

Не удалось спасти шесть человек. Всего коронавирус и хронические заболевания на фоне сопутствующего COVID-19 унесли жизни 9 235 южноуральцев.

Инфографика: Коронавирус74.рф

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