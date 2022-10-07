На вечере «Добрые сердца—2022» разыграют призы от «Уральских пельменей» и других звезд

Фото: Добрые сердца

Вечер «Добрые сердца» – ежегодное культурное событие Челябинска, один из креативных форматов вовлечения в благотворительность. В прошлом году его не проводили из-за пандемии, а в 2022 году восьмое благотворительный вечер «Добрые сердца» состоится 9 ноября в Radisson Blu Hotel. Об этом сообщил его организатор фонд «Родная».

— Благотворительность – показатель развития общества. Какие бы ни были времена, она остается островком надежды для тех, кому нужна поддержка, и приложением доброй силы для тех, у кого добрые сердца, — поделилась президент фонда «Родная», председатель Союза женщин Челябинской области Наталья Баскова на пресс-конференции, посвященной подготовке вечера.

Она сообщила, что все без исключения средства, собранные в виде взносов на билеты и пожертвования партнеров вечера, направляются в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями.

— Не у всех есть возможность регулярно отслеживать, кому требуется помощь, а позитивный формат благотворительного вечера позволяет быть причастным. Также этот формат предполагает придание значимости благотворительной деятельности жителей города. И со стороны известных, деловых людей это знак того, что они поддерживают благотворительность.

Программу стараются сделать максимально привлекательной. На сцену с творческими номерами в новом для себя амплуа выходят известные в регионе и стране политики, предприниматели, чиновники, общественные деятели.

Лариса Сазонова, режиссер проекта, рассказала, что выступить с творческим номером – непростой шаг:

Фото: Добрые сердца

— Публичное выступление с речью для таких людей – легко, но, чтобы выйти в творческом амплуа, приходится превозмочь себя. Каждому важно взять правильную ноту, не оступиться, показать себя с лучшей стороны. Поэтому мы ведем большую работу с выступающими. Некоторые из них выходят на сцену с членами своих семей, детьми. В этот раз готовность выступить с творческим номером в целях благотворительности выразила и общественный деятель, основатель фонда 2020 Ирина Николаевна Текслер, уже начались репетиции.

Что это будет за номер, раскроется 9 ноября.

На пресс-конференции выступила Любовь Малясова, мама 13-летней Полины, у которой ДЦП и эпилепсия. Полина одна из нескольких детей, в поддержку которых собирают средства на вечере. Любовь по образованию инженер-технолог, но с рождения дочки занимается только семьей: попытки выйти на работу, когда Полинке было 2,5 года, оказались безуспешны – у ребенка участились приступы.

— Сейчас в семье уже трое детей, обеспечивает муж. Постоянно изыскивать средства на лечение нелегко. Раньше помогали бабушки, дедушки, сейчас они сами нуждаются в помощи.

Семья впервые обратилась к благотворителям. Девочка регулярно занимается ЛФК, стала более мобильной, но нужен профессиональный курс реабилитации, который поможет расслабить организм и даст шанс на комфортную счастливую жизнь.

Наталья Баскова сообщила, что кроме детей Южного Урала также решили поддержать кого-либо из детей, проживающих на Донбассе:

— Благотворительность всегда в курсе событий. Сегодня фонд «Родная» и Союз женщин Челябинской области много работают по программам поддержки беженцев, которые прибыли из Украины, поддержки мобилизованных. И чужих детей не бывает.

Отдельная часть проекта – на вечере разыгрываются в лотерею и выставляются на аукцион лоты, предоставленные звездами.

Шоу «Уральские пельмени» всем звездным коллективом подписали футболку для того единственного человека, который ее приобретет на вечере. На футболке со статусом «Доброе сердце» автографы Андрея Рожкова, Дмитрия Соколова, Максима Ярицы, Данилы Пяткова. Также «Уральские пельмени» подарят ему 2 билета на свой концерт 10 декабря «Чудеса на гаражах» в Екатеринбурге.

Еще лот – сверкающая камнями корона королевы красоты, авторская работа, которую фонду «Родная» передали организаторы конкурса «Миссис Россия», чтобы украшение послужило детям. С гордостью носить статусный аксессуар может уверенная в себе дама, ведущая активную деятельность.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Разыграют и книгу Марины Влади о Владимире Высоцком «Владимир, или Прерванный полет» – с автографом Марины Влади. Этот артефакт фонду предоставил Александр Термер, известный челябинский шоумен, заслуженный артист России.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Будут и другие лоты от знаменитостей. Приобретение лота – знак того, что люди, его предоставившие и получившие – на одной волне в общем добром деле.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самым активным благотворителям фонд «Родная» вручает статуэтку со словом Человек с большой группы в знак признательности за доброе сердце.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Директор компании «Лидер» Светлана Шакирова, партнер вечера «Добрые сердца—2022», лично участвует в работе оргкомитета:

— Компания занимается обслуживанием детских садов и школ в Челябинске и области – инженерные, электрические сети, системы безопасности. Мы всегда занимались благотворительностью маленькими шажками. Узнав лучше работу фонда, убедились, это гарантия, что любая внесенная нами сумма дойдет до адресатов. На вечере «Добрые сердца» все люди равны – не важно, какой статус, должность в городе. Здесь будет объединение людей, которые хотят творить добро.

Проект реализуется при содействии фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Организаторы также благодарят партнеров: отель Radisson Blu Челябинск, кредитный потребительский кооператив «Урал-Финанс», ООО «Лидер», сеть модных бутиков «XXI век», сеть стоматологических клиник «Гранд Успех», модный дом «Фортуна», event-агентство «Три О».

Как принять участие в вечере «Добрые сердца» – добром событии этой осени?

Восьмой благотворительный вечер «Добрые сердца» состоится 9 ноября 2022 года в Radisson Blu Hotel по адресу: Челябинск, ул. Труда, 179, начало в 18:30. Вашим согласием на участие в вечере будет перечисление благотворительного взноса от 10 тысяч рублей в адрес фонда. Приглашаем социально-ответственный бизнес и частных лиц, готовых оказать конкретную помощь подопечным фонда «Родная» и внести вклад в развитие благотворительности.

Благотворительный билет: vk.com/@fondrodnaya-dobrye-serdca

Вся информация по телефону (351) 700-24-06.