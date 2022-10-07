Горная река, Эйфелева башня, Уральское Бали и мужики с завода: знаковые места Челябинской области покажут на телеканале «Моя планета»

Побывают и на знаменитой каменной реке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Знаковые места Челябинска и области в эти выходные покажут по телевизору. Вспомнят лучшие выпуски программ «А дома лучше» и «Сесиль в стране чудес» про Южный Урал и премьеру этого года – фильм «Аркаим. Колесница времени.

Ведущая программы «Сесиль в стране чудес» Сесиль Плеже узнает, правда ли суров Челябинск. Пообщается с мужиками на ЧТПЗ, вместе с газетой «Копейский рабочий» исследует каменную реку, прикоснется к метеориту и позавтракает круассаном с видом на уральскую Эйфелеву башню в селе Париж. Выпуск можно будет посмотреть 8 октября в 23:30 и 9 октября в 16:20.

Отправится в путешествие по знаковым местам области ведущий программы «А дома лучше» Андрей Понкратов. Он узнает, почему Каолиновый карьер называют Уральским Бали, чем Черные горы Карабаша похожи на хребет Блэк Рок в Неваде и почему остров Веры не менее загадочен и сакрален чем Стоунхендж в Великобритании. Узнать ответы на все эти вопросы можно будет 8 октября в 21:00 и 9 октября в 12:00.

Также покажут премьеру этого года – документальный фильм «Аркаим. Колесница времени». Узнать больше о феномене исчезнувшей цивилизации бронзового века, следы которой нашли на территории Южного Урала, можно 8 октября в 10:55 и в 01:10.

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