Врио первого замглавы Минсельхоза Челябинской области стал Евгений Литвинов

Литвинов займет эту должность временно. Фото: пресс-служба Минсельхоза Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил нового временно исполняющего обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области. На должность назначили Евгения Литвинова.

– Евгений Анатольевич уже возглавлял управление у нас. Он и остается начальником управления по технической политике и развитию животноводства. Повышается должность просто, – рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ведомства.

Как долго Литвинов будет занимать эту должность, неизвестно. В постановлении указано, что исполнение обязанностей первого заместителя министра возложено на него до назначения постоянного человека на эту должность.

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