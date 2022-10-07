Врио первого замглавы Минсельхоза Челябинской области стал Евгений Литвинов

Литвинов займет эту должность временно. Фото: пресс-служба Минсельхоза Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер назначил нового временно исполняющего обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области. На должность назначили Евгения Литвинова.
– Евгений Анатольевич уже возглавлял управление у нас. Он и остается начальником управления по технической политике и развитию животноводства. Повышается должность просто, – рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ведомства.
Как долго Литвинов будет занимать эту должность, неизвестно. В постановлении указано, что исполнение обязанностей первого заместителя министра возложено на него до назначения постоянного человека на эту должность.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru