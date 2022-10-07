На дороге Челябинск–Екатеринбург остановили фуру с пьяным водителем

Водитель показался сотрудникам ДПС пьяным, так и оказалось. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пьяного водителя фуры остановили в Челябинской области сотрудники ГИБДД. Прибор показал, что пары в выдыхаемом им воздухе превышали допустимую норму более чем в 8 раз.

– На 78 км автодороги подъезда к городу Екатеринбургу остановили грузовой автомобиль «DAF». При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения, – сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством в состояние опьянения». Ему грозит лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тыс. рублей. Сейчас фура помещена на спецстоянку.

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