«Защищать свою родину, семью и народ»: челябинский депутат Госдумы Олег Голиков отправился добровольцем на фронт

Олег Голиков отправился добровольцем. Фото: Олег Голиков.
Депутат Госдумы Олег Голиков отправился добровольцем на фронт. 53-летний мужчина сам проявил желание и даже объяснил свою позицию в социальных сетях:
– Сегодня отбываю в учебку и дальше на фронт. Считаю долг каждого мужчины, способного держать в руках оружие, защитить свою Родину, свою семью, свой народ от нацистов. Победа будет за нами!
Депутат поделился фотографией повестки в соцсетях. Фото: Олег Голиков.
Олег Голиков прикреплен к Ясиноватой и доставлял в регионы Донбасса и освобожденные территории гуманитарные грузы.
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