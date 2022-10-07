Депутат Госдумы из Челябинска предложила возродить курсы начальной военной подготовки

Свое предложение Яна Лантратова направила в формате запроса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы из Челябинска Яна Лантратова предложила министру обороны Сергею Шойгу вернуть бесплатные курсы и кружки начальной военной подготовки для молодежи. Причем, их смогут посещать те, кто уже служил, но давно.

– Речь о потенциальных кандидатах под мобилизацию. Это как правило люди, которые давно в руках не держали оружие, но потенциально могут быть призваны. Даже если они когда-то в армии прошли базовую военную подготовку, то наверняка многое уже забыли. То есть одним эти курсы помогут вспомнить полученные когда-то навыки, другим – эти навыки получить, – рассказала КП-Челябинск Яна Лантратова.

Курсы обязательно должны быть бесплатными, чтобы их мог посетить каждый. И при этом добровольными – кто хочет, тот занимается, принуждать никого не планируют.

– Там его могут обучить навыкам стрельбы и ухода за оружием, обращению с современной военной экипировкой и др. Это позволит повысить готовность населения к армейской службе, а также получить и закрепить навыки до призыва на военную службу, – добавила депутат. – Я вижу, что такие курсы очень востребованы и в некоторых регионах после объявления частичной мобилизации их инициировали военно-патриотические клубы, какие-то активисты, то есть запрос есть, а значит надо оформить идею на федеральном уровне, отдать под контроль министерству обороны. В годы предшествующие ВОВ в нашей стране активно развивались и были популярны клубы, позволяющие получать востребованные на войне специальности.

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