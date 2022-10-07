В Ленинском районе Челябинска запустили сухой фонтан

Фонтан появился в сквере у ДК «Станкомаш». Фото: Александр Орел

В Ленинском районе Челябинска запустили первый сухой фонтан. Об этом сообщил глава администрации района Александр Орел. Фонтан появился в сквере возле ДК «Станкомаш». Запуск был пробным, планируется, что в следующем году фонтан будет работать ежедневно.

В этом году в Ленинском районе Челябинска благоустраивали два сквера. Один из них – возле ДК «Станкомаш», а второй находится возле дворца культуры Челябинского завода металлоконструкций.

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