Омбудсмен Челябинской области посетила учебный центр Елань, где подготавливают мобилизованных южноуральцев

Все южноуральцы находятся в одном батальоне. Фото: Юлия Сударенко

Уполномоченный по правам человека Челябинской области Юлия Сударенко посетила учебный центр Елань и 32 военный городок, где находятся мобилизованные южноуральцы. По словам омбудсмена, жалоб на питание и обмундирование у мужчин нет. Им передали теплую одежду и индивидуальные аптечки, а в ближайшие время довезут и другие необходимые вещи.

Мобилизованным разъяснили, как будут работать меры поддержки, которые утвердил губернатор региона Алексей Текслер, а также ответили на вопросы о кредитных каникулах. Все южноуральцы находятся в одном батальоне.

Все южноуральцы находятся в одном батальоне. По словам Юлии Сударенко, обучаются они с боевым настроем.

— Особенно поразил 58-летний мужчина доброволец. Он боевой офицер, профессиональный военный. Несмотря на возраст, не смог оставаться в стороне. Он уверен, что его опыт и навыки пригодятся товарищам, — рассказала Сударенко.

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