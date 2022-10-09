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Происшествия9 октября 2022 6:55

Хотела избежать штрафа, получила уголовку: жительница Челябинской области написала ложный донос об угоне авто

Жительница Челябинской области написала ложный донос об угоне своего авто
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА
Водитель ВАЗа отказался от медосвидетельствования

Водитель ВАЗа отказался от медосвидетельствования

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Нязепетровска заявила об угоне своего автомобиля, — так она хотела избежать административного штрафа, а в итоге стала фигурантом уголовного дела.

Все началось с того, что ГИБДД остановили для проверки ВАЗ-2170. 32-летний водитель отказался от медосвидетельствования. Оказалось, что машина принадлежит не молодому человеку, а его 25-летней знакомой. Но она лишена прав.

— Чтобы избежать административной ответственности за передачу авто нетрезвому водителю, девушка сообщила об угоне своей машины. При этом она была предупреждена об уголовной ответственности, наступающей за заведомо ложный донос о совершении преступления, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции возбуждено уголовное дело о ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ). Молодая владелица авто рискует отправиться в тюрьму на два года, — такое максимальное наказание предусматривает закон.

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