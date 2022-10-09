Хотела избежать штрафа, получила уголовку: жительница Челябинской области написала ложный донос об угоне авто

Водитель ВАЗа отказался от медосвидетельствования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Нязепетровска заявила об угоне своего автомобиля, — так она хотела избежать административного штрафа, а в итоге стала фигурантом уголовного дела.

Все началось с того, что ГИБДД остановили для проверки ВАЗ-2170. 32-летний водитель отказался от медосвидетельствования. Оказалось, что машина принадлежит не молодому человеку, а его 25-летней знакомой. Но она лишена прав.

— Чтобы избежать административной ответственности за передачу авто нетрезвому водителю, девушка сообщила об угоне своей машины. При этом она была предупреждена об уголовной ответственности, наступающей за заведомо ложный донос о совершении преступления, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции возбуждено уголовное дело о ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ). Молодая владелица авто рискует отправиться в тюрьму на два года, — такое максимальное наказание предусматривает закон.

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