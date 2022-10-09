Привезли теплые вещи и снаряжение: губернатор Алексей Текслер встретился с мобилизованными в Чебаркуле

Сейчас в дивизии ремонтируют тренажеры в учебном комплексе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с мобилизованными южноуральцами, которые проходят боевое слаживание в Чебаркульской танковой дивизии. Это уже не первая поездка главы региона туда.

— Привезли комплекты теплых вещей и снаряжения, которые обещал им в прошлый приезд, — рассказал в своем Telegram-канале Алексей Текслер. — Зашел в казармы, поговорили. Настроение у парней хорошее, условиями и питанием довольны. С семьями связь держат, знают про областные меры поддержки, родные уже занимаются оформлением.

Сейчас в дивизии обновляют несколько зданий, ремонтируют тренажеры в учебном комплексе, — для того, чтобы мобилизованные подготовились максимально качественно.

Мобилизованные из Челябинской области проходят боевое слаживание не только в Чебаркуле. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера проверили условия размещения в 32-м военном городке и учебном центре «Елань» в соседней Свердловской области. Туда ездили вице-губернатор Алексей Фартыгин и омбудсмен Юлия Сударенко.

— Там тоже наши парни на боевом слаживании, о них не забываем. Точно так же привезли вещи, проверили условия содержания. По громкой связи поговорил с ребятами, удостоверился, что все в порядке, — отметил Алексей Текслер.

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