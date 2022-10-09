Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 октября 2022 11:45

В челябинском нацпарке «Таганай» нашли «фигуристую» березу

Откуда у дерева «пикантные формы»?
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА
Фото: Национальный парк «Таганай»/vk.com

Фото: Национальный парк «Таганай»/vk.com

На Таганае запечатлели «фигуристую» березу. Как объяснили сотрудники нацпарка, своими формами дерево обязано сувелю — наросту свилеватой древесины, покрытой обычной корой.

— Его можно назвать доброкачественным новообразованием, — объяснили в пресс-службе национального парка.

Фото не оставило равнодушными подписчиков нацпарка во ВКонтакте.

— Фитоняшка.

А вот чага (или черный березовый гриб), которую мы часто наблюдаем на березах, образуется в результате заражения поврежденных участков паразитным грибом. Его споры вызывают белую ядровую гниль древесины, приводящую к гибели. Чага также может поражать ольху, рябину, бук, вяз, клен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru