В челябинском нацпарке «Таганай» нашли «фигуристую» березу

Фото: Национальный парк «Таганай»/vk.com

На Таганае запечатлели «фигуристую» березу. Как объяснили сотрудники нацпарка, своими формами дерево обязано сувелю — наросту свилеватой древесины, покрытой обычной корой.

— Его можно назвать доброкачественным новообразованием, — объяснили в пресс-службе национального парка.

Фото не оставило равнодушными подписчиков нацпарка во ВКонтакте.

— Фитоняшка.

А вот чага (или черный березовый гриб), которую мы часто наблюдаем на березах, образуется в результате заражения поврежденных участков паразитным грибом. Его споры вызывают белую ядровую гниль древесины, приводящую к гибели. Чага также может поражать ольху, рябину, бук, вяз, клен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru