Обжаловать повестку теперь можно через госуслуги
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Жители Челябинской области могут обжаловать решение о мобилизации через госуслуги. Причем заявление может подать как человек, которому пришла повестка, так и его родственник.
Для этого на госуслугах необходимо найти вкладку «Обжаловать решение о мобилизации». Там появится возможность выбрать основание для отсрочки и заполнить личные данные, в том числе и о военном билете. В завершении нужно прикрепить документы, которые подтверждают, что человека действительно мобилизовали по ошибке, и он имеет основания для отсрочки.
Такие заявления будут уходить в региональную комиссию и проверяться. Все решения контролируются властями, информация о них будет докладываться руководству страны.
Кроме этого, на портале госуслуг появилась возможность записаться в ряды добровольцев, чтобы поехать на СВО. За прошедшие выходные анкеты заполнили более 2 тысяч человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru