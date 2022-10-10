Обжаловать повестку теперь можно через госуслуги Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинской области могут обжаловать решение о мобилизации через госуслуги. Причем заявление может подать как человек, которому пришла повестка, так и его родственник.

Для этого на госуслугах необходимо найти вкладку «Обжаловать решение о мобилизации». Там появится возможность выбрать основание для отсрочки и заполнить личные данные, в том числе и о военном билете. В завершении нужно прикрепить документы, которые подтверждают, что человека действительно мобилизовали по ошибке, и он имеет основания для отсрочки.

Такие заявления будут уходить в региональную комиссию и проверяться. Все решения контролируются властями, информация о них будет докладываться руководству страны.

Кроме этого, на портале госуслуг появилась возможность записаться в ряды добровольцев, чтобы поехать на СВО. За прошедшие выходные анкеты заполнили более 2 тысяч человек.

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