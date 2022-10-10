Челябинский облсуд оставил заместителя главы Магнитогорска в СИЗО

Гаврилов стал заместителем главы города в начале 2022 года. Фото: Администрация Магнитогорска

Челябинской областной суд оставил заместителя мэра Магнитогорска под стражей. Дмитрия Гаврилова месяц назад задержали и отправили в СИЗО, но адвокаты с этим решением не согласились. Они считают, что чиновнику хватит домашнего ареста, и пошли с апелляцией в областной суд.

Вот только и облсуд посчитал, что Гаврилова не стоит выпускать из СИЗО, поэтому он останется там до 13 ноября.

— Вышестоящий суд признал законным избрание ареста заместителю главы администрации Магнитогорска, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, Дмитрия Гаврилова задержали в сентябре 2022 года. Его подозревают в получении взятки. По данным следствия, ему передали 1,5 млн рублей за заключение контрактов по уборке города. Вместе с Гавриловым задержали и его подельника.

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