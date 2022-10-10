В Миассе во дворе дома сгорели «Жигули»

Легковушка сгорела во дворе дома. Фото: Миасский пожарно-спасательный гарнизон

В ночь на 10 октября в Миассе Челябинской области сгорела легковушка. Пожарных вызвали на улицу Готвальда, и когда они приехали, увидели полыхающие «Жигули».

Сотрудники МЧС быстро справились с пожаром — ВАЗ-2105 потушили за три минуты. К сожалению для хозяина автомобиля, салон в легковушке был полностью уничтожен.

— Пламя успело задеть и соседний автомобиль — повреждено лакокрасочное покрытие и передняя фара, — уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, в этом будут разбираться специалисты.

8 октября в Миассе сгорел еще один автомобиль — Daewoo Nexia. Оказалось, что это был поджог. Полицейские уже поймали подозреваемого, ему грозит пять лет тюрьмы.

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