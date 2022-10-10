Жителю Миасса грозит пять лет тюрьмы за поджог Daewoo Nexia

Легковушка сгорела дотла. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Миассе Челябинской области полицейские поймали подозреваемого в поджоге Daewoo Nexia. Легковушка была припаркована во дворе по улице Павших борцов и никому не мешала, но в ночь на 8 октября неожиданно вспыхнула.

Владелица автомобиля пошла в полицию и написала заявление о поджоге. Подозреваемого быстро нашли и доставили в отдел для выяснения произошедшего. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

В ночь на 10 октября в Миассе сгорел еще один автомобиль — ВАЗ-2105. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют специалисты.

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