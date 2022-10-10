Менеджер по продажам из Челябинска стала финалисткой международного конкурса «Мисс Офис — 2022»

Елена Гельмель вошла в тридцатку лучших. Фото: конкурс «Мисс Офис — 2022»

Жительница Челябинска Елена Гельмель стала финалисткой международного конкурса «Мисс Офис — 2022». Девушка прошла в 30-ку лучших и теперь поборется за главный приз в размере 3 млн рублей.

Елене 31 год, она трудится менеджером по продажам в компании «СитиМедиа». В финал конкурса девушка прошла после победы в онлайн-голосовании, и теперь будет готовиться к выступлению на шоу в Москве. Победитель определится 19 ноября, а кроме главного приза участниц ждут подарки от партнеров: путевки, современные гаджеты, в том числе IPhone и Macbook, украшения с бриллиантами и многое другое.

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