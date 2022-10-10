Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | Съемки кино/vk.com

В воскресенье, 16 октября, состоится повторный показ фильма «Братья Елькиных» о знаменитых челябинских революционерах. Всех желающих ждут особняке Покровских (Труда, 98 — рядом с Историческим музеем). Начало в 18:00. Вход свободный.

— Кто хотел, но не успел? Ждем всех! На площадке будет работать фотозона с реквизитом. После просмотра можно будет обсудить фильм с командой проекта, — сообщается на странице проекта во ВКонтакте.

Напомним, закрытый показ фильма состоялся 13 сентября, а на большом экране его показали 18 сентября. Как рассказала КП-Челябинск режиссер фильма Светлана Попова, билеты разобрали за один вечер, их распространяли бесплатно и вот почему.

Многие челябинцы знают улицу Елькина. Сколько братьев было на самом деле и почему цвет революции — фуксия? Читайте в нашем материале.

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