Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | Съемки кино/vk.com
В воскресенье, 16 октября, состоится повторный показ фильма «Братья Елькиных» о знаменитых челябинских революционерах. Всех желающих ждут особняке Покровских (Труда, 98 — рядом с Историческим музеем). Начало в 18:00. Вход свободный.
— Кто хотел, но не успел? Ждем всех! На площадке будет работать фотозона с реквизитом. После просмотра можно будет обсудить фильм с командой проекта, — сообщается на странице проекта во ВКонтакте.
Напомним, закрытый показ фильма состоялся 13 сентября, а на большом экране его показали 18 сентября. Как рассказала КП-Челябинск режиссер фильма Светлана Попова, билеты разобрали за один вечер, их распространяли бесплатно и вот почему.
Многие челябинцы знают улицу Елькина. Сколько братьев было на самом деле и почему цвет революции — фуксия? Читайте в нашем материале.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru