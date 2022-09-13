Елькины: братья Абрам, Соломон, Борис и их отец Янкель. Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | Съемки кино/vk.com

В Челябинске презентовали документальный фильм «Братья Елькины». Закрытый показ для СМИ состоялся в исторический День города, 13 сентября. А в воскресенье, 18 сентября, его впервые покажут на большом экране в кинотеатре Пушкина.

Сколько было братьев Елькиных?

Многие челябинцы знают улицу Елькина. Названа она в честь участника челябинского революционного движения, члена ВКП (б) Соломона Елькина, который и остался на слуху у горожан. Вместе с Соломоном героями фильма стали двое его братьев (а всего детей в семье было 10). Это Абрам — он первым вступил в революционное движение и дружил с Яковом Свердловым (в честь которого назвали Свердловск). И третий герой фильма — Борис. Братья вели активную революционную деятельность, организовывали первые маевки и печатали агитки в семейной типографии.

Елькины проводили первые маевки. Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | Съемки кино/vk.com

Три брата, три самоубийства и одна на всех… революция. Как получилось, что выходцы из богатой семьи вышли на борьбу с капиталистическим строем? Почему Соломона называли «кухаркин бог»? И почему «замятое» дело о самоубийстве Бориса Елькина стало одним из переломных моментов в истории троцкизма? Спойлерить не будем!

Всего было задействовано 250 актеров. Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | Съемки кино/vk.com

Фильм сочетает в себе игровое кино с элементами исторической реконструкции, рассказы историков и архивные кадры, снятые в начале прошлого века.

— Историческая реконструкция — это всегда что-то художественное, красивая подача, уникальные детали, которые хочется разглядывать. А документальная форма проста для восприятия зрителя. Наши фильмы — для простых людей, которые хотят узнать что-то новое, заглянуть в прошлое, погрузиться в атмосферу тех лет, — рассказала журналисту КП-Челябинск автор сценария и режиссер Светлана Попова.

В похожем стиле был снят фильм «Отец и сын Симоновы» — о купце-золотодобытчике из Миасса. С той лишь разницей, что повествование идет через закадровый голос.

— В этой форме мы продолжим работать над следующий фильмом под рабочим названием «Курчатов». Возможно, от чего-то будем отказываться, что-то еще добавлять, например, диалоги в кадре, — рассказала Светлана Попова.

Елькины были состоятельной семьей. Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | Съемки кино/vk.com

Исторические кадры были сняты французами почти 100 лет назад, когда в Челябинске стоял колчак и белочехи. Их удалось отыскать в архиве у одного историка. Так как это было чуть более позднее время, пришлось выбирать именно те кадры, где не успели измениться локации. Виды старого города стали открытием даже для самих режиссеров.

— Нам очень понравилось смотреть на улицу Кирова и водонапорную башню на Воровского. Челябинск, который называли Чикагинск, действительно похож на Дикий запад, — отметила Светлана Попова.

Цвет революции — фуксия

В общей сложности в фильме было задействовано 250 актеров. Атмосферу того времени передают антуражные предметы. Вся одежда — историческая реконструкция. Моду тех лет воссоздавали по черно-белым фотографиям и музейным экспонатам. Один из них — мундир цвета… фуксии! Оригинал хранится в Историческом музее.

Реквизит фильма можно увидеть на выставке в Центре историко-культурного наследия. Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | Съемки кино/vk.com

— Это имперский цвет, цвет императорской порфиры. Изучая одежду императора Николая II, имперской гвардии и первой сотни Оренбургского полка, мы увидели, что все они ходили в мундирах цвета фуксии. Троцкий и 300 его сподвижников носят такую имперскую одежду. В нашем фильме можно увидеть подобный мундир на Соломоне, — рассказал художник-постановщик Александр Акулов, который отвечал за исторические костюмы.

Как отметила директор центра историко-культурного наследия Челябинска Юлия Краснова, этот фильм сделал Челябинск городом, где есть история, история, воплощенная не просто в сухих строчках, а в трагедии человеческой жизни.

Еще одна локация — музей ж/д вокзала. Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | Съемки кино/vk.com

Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | Съемки кино/vk.com

Главные роли исполняли профессиональные актеры. Они признаются, что раньше не знали таких подробностей об истории Челябинска.

— Это мой первый опыт в кино. Так-то я в Театре кукол работаю, за ширмой нахожусь, меня никто не видит. Приходилось изучать исторические материалы. Было очень тяжело психологически, особенно сцена самоубийства: надо понять человека, который решается на такой поступок, тем более во Франции. Перед началом съемки я сидел и рассуждал, что вообще чувствовал мой герой, — рассказал Виталий Пилипенко, сыгравший роль старшего брата Абрама.

Тюремные шахматы делали из хлеба. Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | Съемки кино/vk.com

Одной из локаций для съемок стала настоящая тюремная камера. Как рассказывала ранее «Комсомолка», это СИЗО № 1 — именно там в начале прошлого века содержались политзаключенные начала прошлого века. Кроме того, тюремное здание, построенное в 1908 году, хорошо сохранило свой первоначальный вид.

Как вспоминает, Роман Корзун, сыгравший роль среднего брата Соломона, в какой-то момент за актерами захлопнулась дверь и никого рядом не было. И хотя это всего лишь съемки, стало по-настоящему страшно.

— Детей с 9 класса надо туда водить! Отбивает желание пакостить, — говорит Роман Корзун.

Часть съемок проходило в Троицке, где сохранилось много исторических зданий. И там не обошлось без смешной ситуации.

— Когда снимали в Троицке, делали листовки в стиле того времени — чаем обливали, чтоб были желтенькие. Художник Екатерина Овчинникова сначала возмущалась, а потом радовалась, когда кто-то нашел эти листовки и стал продавать в Интернете как настоящие, — рассказал Александр Лебедев.

Ушлые троичане продавали эти листовки как настоящие. Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | Съемки кино/vk.com

Работа над фильмом шла около двух лет. Бюджет — 1,5 млн рублей — это грантовые деньги. Из них 1 млн удалось получить благодаря победе на Уральском питчинге дебютантов, который прошел в рамках кинофестиваля «Предчувствие». Но реальный бюджет такого фильма, по подсчетам автора сценария и режиссера Светланы Поповой, составляет 7-8 млн рублей. Многое делалось на энтузиазме. С оборудованием помог Институт культуры, объективы предоставило столичное представительство Canon Russia. Благодаря помощи клубов исторической реконструкции, удалось сэкономить колоссальные средства на реквизите.

Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | Съемки кино/vk.com

И.о. ректора ЧГИК Сергей Синецкий надеется, что такие проекты как «Братья Елькины» будут привлекать студентов для вуза и спонсоров для создания новых фильмов.

— Наши студенты учатся на реальных съемочных площадках и видят тот реальный продукт, который потом транслируется в залах. У нас не так много качественного исторического кино на региональном материале. Меня привлекает то, что здесь будет и документальный формат, и иллюстрация в формате игрового кино с аутентичными костюмами. Это делает историю предельно живой и понятной, особенно нашему подрастающему поколению. Считаю, что за такой информаций будущее. То что наша кафедра в авангарде этого процесса, меня очень радует. Мы надеемся что у спонсоров эта работы вызовет интерес, потому что это вклад в историю.

Вся еда на столе настоящая, но во время съемок ее есть нельзя. Актерами приходилось терпеть по несколько часов. Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | Съемки кино/vk.com

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