«Просим предъявить повестку»: государственные приюты Челябинской области начали принимать собак и кошек мобилизованных

За питомцами проследят государственные приюты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области два государственных приюта для бездомных животных начали прием собак и кошек мобилизованных граждан. Находятся они в Агаповском и Сосновском районе. Еще один готовится к открытию в Катав-Ивановске.

— Мы просим предъявить повестку, чтобы в дальнейшем обосновать свои расходы, и заключаем с владельцем животного договор о безвозмездном оказании услуг на период содержания животных в приюте, пока человек не вернется со службы, — рассказала пресс-службе правительства Челябинской области руководитель ОГБУ «Агаповская ветстанция» Наталья Козлова.

За каждым приютом закреплено несколько муниципальных районов. За Агаповским — 9 южных, за Сосновским — 14, в том числе Челябинск и Копейск. Катав-Ивановский будет отвечать за горнозаводскую зону. Жители этой части региона могут передать своих питомцев в Сосновскую ветстанцию — самую большую в регионе, рассчитанную на одновременное содержание 600 собак и 300 кошек.

Обратиться в Агаповский приют можно с 8:30 до 16:30 по телефону 8351-40-2-15-33, в Сосновский с 8:00 до 16:00 по номеру 8351-44-5-24-01.

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