Кривое зеркало взрослого мира: челябинцам раскроют скрытый смысл картины Брейгеля «Детские игры»

Лекцию проведет искусствовед Марья Аникина. Фото: Исторический музей Южного Урала, «Детские игры» Питер Брейгель Старший

Государственный музей Южного Урала устраивает лекцию для челябинцев по картине Питера Брейгеля «Детские игры». Об этом сообщает издание hornews.com.

На лекции «Мир детских игр — кривое зеркало взрослого мира» расскажут о том, как эта картина связана с «Нидерландскими пословицами» того же Брейгеля, о ее отличиях и сходствах. Для этого в зале выставят репродукцию «Детских игр» целиком, но и еще два крупных фрагмента картины.

— Один из них снова будет неожиданным. Там Брейгель красивый. Потрясающий фрагмент, который даже может напомнит импрессионистов, — цитирует издание искусствоведа Марью Аникину.

Сама лекция пройдет 14 октября в Доме Покровского. Начало в 18:00. Для участия необходима только регистрация.

Также в воскресенье, 16 октября, в Челябинске состоится повторный показ фильма «Братья Елькиных» о знаменитых челябинских революционерах. Всех желающих ждут особняке Покровских.

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