В Челябинской области данные о должниках по электричеству будут передавать в бюро кредитных историй

Данные о должниках будут отправлять в бюро кредитных историй Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На южноуральцев, которые долгое время не платят за электричество, нашли новые рычаги воздействия. Об этом сообщили в компании «Уралэнергосбыт». Теперь данные жителей Челябинской области, которые задолжали за свет, будут отправлять в бюро кредитных историй. Это касается должников, которые не оплачивают счета даже после решения суда.

Теперь у людей могут возникнуть проблемы с получением кредитов. Чтобы взять заем в банке или другой финансовой организации, нужно будет полностью рассчитаться с долгами, а потом еще ждать обнуления кредитной истории.

В «Уралэнергосбыте» рассказали, что такие случаи уже есть. Челябинка не платила за свет с апреля 2020 года, и теперь ее данные передали в бюро кредитных историй.

— Ей придется погасить долг за электроэнергию, а это порядка 50 тысяч рублей. После полного погашения задолженности кредитный рейтинг обнулится только через 7 лет, — уточнили в компании.

В этом году организация в судебном порядке пытается взыскать с южноуральцев 530 млн рублей, к делу подключены и приставы.

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