Следственный комитет проверит стоматологов, из-за которых жительница Челябинска едва не стала инвалидом

Чего только Юлия не натерпелась. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после некачественной установки зубных имплантов жительнице Челябинска.

− Женщина обвиняет сотрудников одной из стоматологических клиник в Челябинске в ненадлежащем оказании медицинских услуг, следствием чего стало причинение вреда ее здоровью. По данному факту органами внутренних дел проводится проверка, − сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Руководителю областного СУ СК Петру Решетникову поручено представить доклад по результатам проверки.

Пострадавшую от рук нерадивых медиков уже вызывали в Следственный комитет. Попросили все рассказать и показать имеющиеся документы.

− Сказали, что будут опрашивать врачей и изымать журналы для записи пациентов. Они проверят, была я в той больнице или нет. Теперь это точно незаметно не пройдет. И у меня уверенность намного больше, потому что горе-врачи же смеялись, кто мне независимую экспертизу проведет, какой медик правду напишет. Сейчас я верю, что она будет независимой и более справедливой, благодаря огласке, − рассказала КП-Челябинск пострадавшая Юлия Бондаренко.

Жительница Челябинска Юлии Бондаренко обратилась в редакцию «Комсомольской правде-Челябинск» с жалобой на то, что ей неправильно установили зубные импланты. Теперь женщина живет с невыносимой головной болью, не может есть твердое или холодное, при чистке зубов заливает раковину кровью и очень сильно хрустит челюстью. Женщина пытается добиться медицинской экспертизы, чтобы снять конструкцию и начать изготавливать новую. Но суд раз за разом ей в этом отказывает.

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